Фанаты "Зенита" отреагировали на задержания цитатой из Цоя

Для выражения своей позиции они выбрали строчку из песни "Следи за собой".

Фанаты движения "Вираж" на матче "Зенита" с "Ахматом" 17 августа вывесили огромный баннер с текстом из песни Виктора Цоя.

Строчки гласят: "Следи за собой, будь осторожен". Посередине полотна написана фраза "Футбол для фанатов" с изображением перечеркнутого бойца ОМОНа, который замахивается дубинкой. Акция стала ответом на задержания, который прошли в Петербурге после игры "Зенита" с "Краснодаром" 3 августа. Стычка между футбольными фанатами и правоохранителями произошла из-за того, что болельщики были недовольными ограждениями у стадиона. Инцидент попал на видео и вызвал широкий общественный резонанс.

Напомним, в субботу, 17 августа на "Газпром-Арене" проходит матч между петербургским "Зенитом" и клубом "Ахмат" из Грозного. Игра началась в 19:00 по московскому времени, спустя 50 минут после начала ни один из клубов не забил гол в ворота соперника.

Фото, видео: Piter.TV