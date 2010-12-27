Бой на поле и вне него. Чем запомнился матч РПЛ "Зенит" – "Краснодар"

"Зенит" потерял первые очки в розыгрыше РПЛ, но пока остался на первом месте.

В минувшую субботу петербургский "Зенит" сыграл вничью против своих принципиальных соперников из "Краснодара". Матч завершился со счетом 1:1.

Авторами обоих мячей оказались футболисты в сине-бело-голубых майках. На 80-ой минуте защитник Дуглас Сантос в борьбе с оппонентом в своей штрафной площади пытался головой выбить мяч за пределы поля, однако перебросил голкипера "Зенита". От первого поражения в сезоне чемпионов РПЛ спас Артем Дзюба, который в добавленное время обработал передачу Сердара Азмуна и сравнял счет.

После игры сражение продолжилось уже за пределами "Газпром-Арены". В сети появился ролик, на котором сотрудники ОМОНа и фанаты "Зенита" устроили массовую драку. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало. По данным "Спорт-Экспресса", стычка между фанатами и служителями правопорядка могла произойти из-за недовольства болельщиками ограждениями у стадиона. В прошлом сезоне места для курения участников "Виража" не были огорожены, в результате чего не всем из них хватило места.

В самом клубе пообещали, что организаторы матча совместно с полицией проведут расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем.

По итогам четырех игр "Зенит" занимает первое место в таблице с 10 очками, опережая ближайшего соперника на два очка. "Краснодар" наряду с тремя командами набрал семь очков и по дополнительным показателям занимает пятое место.

Свой следующий матч "Зенит" сыграет на выезде против московского "Динамо". Игра пройдет 10 августа.

Фото: ФК "Зенит"

Видео: ВК/Подслушено РПЛ