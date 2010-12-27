Туктамышева раскритиковала судью матча "Зенит" – "Ахмат"

Фигуристка предложила Матюнину судить матчи попроще.

Фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Twitter раскритиковала судью матча "Зенит" – "Ахмат" Алексея Матюнина.

"Часто говорят о судействе в фигурном катании, но до уровня судьи матча "Зенит" - "Ахмат" еще никто не добрался", – написала Туктамышева.

Елизавета предложила, чтобы теперь арбитр судил только матчи с участием "Тосно", "Динамо СПб" и "Амкара".

Напомним, матч "Зенита" с "Ахматом" завершился со счетом 0:0. Судьи отменили два гола, чем также остался недоволен тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. По итогам этого матча петербургский клуб упустил возможность оторваться от "Краснодара", однако все равно занял лидирующую позицию.

Фото: Twitter / @TuktikLiza