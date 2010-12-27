Стали известны детали перехода Кругова в "Зенит"

Сине-бело-голубые предложили защитнику 2 млн евро.

Защитник ФК "Уфа" Даниил Кругов может перейти в "Зенит" за 2 млн евро. Трансфер почти состоялся, сообщает "Бизнес Онлайн".

По сети уже распространилась фотография Кругова в футболке сине-бело-голубых. Оказалось, что этому снимку исполнился уже год.

В свою очередь генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил РИА Новостям, что пока непонятно, перейдет футболист в "Зенит" или нет. Как бы там не сложилось, 21-летний спортсмен должен будет отыграть в "Уфе" на правах аренды до зимы.

Следующим противником "Зенита" в Чемпионате России станет "Уфа". Матч состоится 24 августа на стадионе уральцев. В новом сезоне Кругов не выходил на поле из-за травмы.

Ранее мы писали, что Дзюбу могут дисквалифицировать за речь после матча "Зенит" - "Ахмат".

Фото: 2.fc-zenit.ru