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Дзюбу могут дисквалифицировать за речь после матча "Зенит" - "Ахмат"
Сегодня, 10:48
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Дзюбу могут дисквалифицировать за речь после матча "Зенит" - "Ахмат"

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Нападающего петербургского клуба возмутил ряд решений судейской бригады во время игры.

Форвард "Зенита" Артем Дзюба может быть отстранен от участия в нескольких матчах за резкие слова в отношении судей. Об этом сказал глава комитета по этике РФС Семен Андреев, сообщил "Чемпионат".

Дзюба назвал судейство матча между "Зенитом" и "Ахматом" "позорным", а главу судейской бригады Алексея Матюнина - "главным героем встречи". За такие слова форварда могут дисквалифицировать на некоторое время. 

Дело в том, что во время игры, которая состоялась 17 августа, несколько голов, которые забили сине-бело-голубые в ворота противника, не были засчитаны.  Дзюба посчитал такое решение несправедливым. 

Напомним, матч "Зенит" - "Ахмат" закончился со счетом 0:0. На "Газпром Арене" собралось почти 50 тыс. болельщиков. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Сергей Семак извинился за "излишне эмоциональное выражение" к судьям

Фото: ФК "Зенит" 

Теги: дзюба, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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