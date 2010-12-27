На матч "Зенит" - "Ахмат" в Петербурге пришло более 48 тысяч зрителей

Счет игры в начале второго тайма - 0:0.

На игру "Зенита" с "Ахматом" в Петербурге пришло 48 468 зрителей, сообщил корреспондент Piter.TV.

Не все болельщики смогли попасть на матч вовремя. У контрольно-пропускного пункта до и после начала игры образовались очереди.

На самом матче фанаты "Зенита" решили выразить свое отношение к задержаниям, которые прошли в Петербурге после игры сине-бело-голубых с "Краснодаром" 3 августа. Болельщики движения "Вираж" вывесили огромный баннер с цитатой из песни Виктора Цоя.

Первый тайм закончился ничьей, ни одна из команд не забила гол в ворота противника.

Фото: Piter.TV