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На матч "Зенит" - "Ахмат" в Петербурге пришло более 48 тысяч зрителей
Сегодня, 20:46
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На матч "Зенит" - "Ахмат" в Петербурге пришло более 48 тысяч зрителей

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Счет игры в начале второго тайма - 0:0.

На игру "Зенита" с "Ахматом" в Петербурге пришло 48 468 зрителей, сообщил корреспондент Piter.TV.

Не все болельщики смогли попасть на матч вовремя. У контрольно-пропускного пункта до и после начала игры образовались очереди. 

На самом матче фанаты "Зенита" решили выразить свое отношение к задержаниям, которые прошли в Петербурге после игры сине-бело-голубых с "Краснодаром" 3 августа. Болельщики движения "Вираж" вывесили огромный баннер с цитатой из песни Виктора Цоя. 

Первый тайм закончился ничьей, ни одна из команд не забила гол в ворота противника. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ахмат, газпром арена, зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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