Первый тайм матча "Зенит" - "Ахмат" завершился удалением и голом-фантомом

Домашняя игра сине-бело-голубых началась без раскачки.

Зрителей, опоздавших из-за очередей на входе у стадиона "Газпром Арена", ждало интересное развитие событий.

Уже на седьмой минуте матча прорыв Артёма Дзюбы попытался остановить подкатом игрок чеченской команды Ризван Уциев. Мяч подхватил Сердар Азмун и забил его в ворота. Однако судья встречи не засчитал результативное действие и удалил защитника "Ахмата". Гости Петербурга остались без своего капитана. С назначенного штрафного петербуржцам отличиться не удалось.

Большинство первого тайма прошло в атаках "Зенита", однако забить сине-бело-голубым не удалось – 0:0.

Отметим, что фанаты "Зенита" в начале встречи вывесили баннер, посвященный творчеству Виктора Цоя и недавней истории с ОМОНом. Подробности можно узнать по ссылке.

Фото: Piter.TV