Семак не сможет руководить "Зенитом" в мачте с "Уфой"

КДК РФС принял решения дисквалифицировать тренера на один матч, еще на один - условно.

Сергей Семак не сможет руководить командой с тренерской скамейки в матче "Зенит"- "Уфа". Решение о дисквалификации принял контрольно-дисциплинарный комитет РФС. Также наставника петербургского клуба могут отстранить от еще одной игры РПЛ условно. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Такие меры комитет принял из-за конфликта Семака с судьями после матча между "Зенитом" и "Ахматом" 17 августа. Тренер остался недоволен судейством игры и резко высказался в сторону официальных лиц матча. Комитет посчитал слова наставника оскорбительными и принял решение о дисквалификации. Также мужчине придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Тренеру назначили испытательный срок в течение месяца. Дисквалификация на второй матч условная, эксперты приняли во внимание то, что Семак извинился за излишнюю эмоциональность.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Зенит" оштрафовали на сотни тысяч за драку болельщиков с ОМОНом.

Фото: @sergey_bogdanovich_semak / Instagram