"Зенит" оштрафовали за драку болельщиков с ОМОНом

Сине-бело-голубые должны будут заплатить два штрафа, а также провести один матч без зрителей.

"Зенит" оштрафовали за драку болельщиков с сотрудниками ОМОНа. Руководство петербургского футбольного клуба должно будет заплатить два штрафа на общую сумму 400 тысяч рублей, а также провести один матч без зрителей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова председателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артура Григорьянца.

Инцидент произошел 3 августа во время матча с "Краснодаром" на "Газпром Арене". Стычка болельщиков с силовиками попала на камеры видеонаблюдения. Теперь сине-бело-голубые должны заплатить 100 тысяч за необеспечение безопасности и еще 300 — за неправомерные действия болельщиков.

Ранее мы писали, что Семак ответит за оскорбление судейского состава матча "Зенит-Ахмат" на заседании КДК РФС.

Видео: YouTube / Oleg K