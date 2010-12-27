Защитник Данил Круговой заключил с "Зенитом" пятилетний контракт

Футболист вернется в родной петербургский клуб после игры за "Уфу".

В среду, 21 августа, защитник Данил Круговой вернулся в родной футбольный клуб "Зенит" из "Уфы". Спортсмен подписал с сине-бело-голубыми пятилетний контракт, сообщила пресс-служба ФК "Зенит".

За "Уфу" футболист отыграет сезон 2019-2020 на правах аренды. Всего за этот футбольный клуб Данил Круговой отыграл 9 матчей и забил один год.

Напомним, что 21-летний спортсмен родился в Гатчине и дебютировал в составе молодежной команды "Зенит" в 2015 году. Затем он перешел в "Зенит-2", где пробыл до 2018 года перед переходом в "Уфу".

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Сергей Семак извинился за "излишне эмоциональное выражение" к судьям.

Фото: пресс-служба ФК "Зенит"