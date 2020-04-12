Глава МИД рассказал, что Россия наблюдает за поведением талибов в регионе.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане. После встречи с главами МИД ОДКБ чиновник объяснил журналистам, что среди провозглашенных террористами, захватившими власть в стране, целей значится борьба с наркотрафиком, боевиками. Талибы заверили мировое сообщество в том, что следуют все необходимое для того, чтобы с территории Афганистана в отношении других стран не исходили никакие угрозы.

Талибы пока не признаны ни одной страной. Все говорят о том, что с ними надо иметь контакты по текущим вопросам, прежде всего, по вопросам безопасности, соблюдения прав граждан, обеспечения нормального функционирования дипломатических миссий. Но с официальным признанием пока ещё никто не торопится. Сергей Лавров, глава МИД РФ

По словам министра, Россия, как и подавляющее число стран, наблюдает за действиями членов радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Ранее боевики заявили о намерении сформировать инклюзивное правительство, которое будет отражать всю полноту спектра местного общества. Лавров отметил, что Москва поддерживает с талибами контакты по текущим вопросам.

Лавров: РФ не собирается нести ответственность за миграционные кризисы, вызванные Западом.

Фото и видео: МИД России