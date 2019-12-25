Лавров: РФ не собирается нести ответственность за миграционные кризисы, вызванные Западом

Глава МИД России напомнил о том, что НАТО уничтожил ливийскую государственность.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что Москва не собирается нести ответственность за миграционные кризисы, спровоцированные и вызванные Западом. Такое заявление чиновник сделал во время общения с журналистами после встречи глав МИД и обороны ОДКБ. В частности, дипломат оценил ситуацию, которая возникла на территории Ливии после того, как Североатлантический альянс разбомбил страну и разрушил местную государственность.

На север через разбомбленную Ливию потекли нелегальные мигранты, и когда Евросоюз понял, что для него это бремя слишком тяжелое, он стал призывать всех остальных разделить бремя ответственности за судьбу этих мигрантов. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил об отказе НАТО от диалога по линии военных.

Фото и видео: МИД России