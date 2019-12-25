Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил об отказе НАТО от диалога по линии военных. Такое заявление чиновник сделал в рамках общения с журналистами, которое прошло после встречи глав МИД ОДКБ. Мероприятие проводилось в Душанбе. Специалист подчеркнул, что Москва готова говорить с представителями Североатлантического альянса на профессиональном языке, а не на полуистеричных тонах.
Они категорически отказываются вести диалог, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Лавров заявил о продолжающихся попытках "нападений" на "Северный поток - 2".
Фото и видео: МИД России
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