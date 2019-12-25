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Лавров заявил об отказе НАТО от диалога по линии военных
Сегодня, 10:39
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Лавров заявил об отказе НАТО от диалога по линии военных

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Глава МИД РФ рассказал о том, что альянс перешел на полуистеричные тона в разговоре с Москвой.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил об отказе НАТО от диалога по линии военных. Такое заявление чиновник сделал в рамках общения с журналистами, которое прошло после встречи глав МИД ОДКБ. Мероприятие проводилось в Душанбе. Специалист подчеркнул, что Москва готова говорить с представителями Североатлантического альянса на профессиональном языке, а не на  полуистеричных тонах.

Они категорически отказываются вести диалог, который был прерван в качестве так называемого наказания после событий на Украине и в Крыму. Мы готовы разговаривать не на таких эмоциональных, полуистеричных тонах.

Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров заявил о продолжающихся попытках "нападений" на "Северный поток - 2".

Фото и видео: МИД России

Теги: мид, нато, одкб, сергей лавров
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей, Мировые новости,

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