Лавров заявил о продолжающихся попытках "нападений" на "Северный поток - 2"

Глава МИД РФ назвал сроки выдачи немецких разрешений на деятельность газопровода.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о продолжающихся попытках "нападений" со стороны Запада на "Северный поток - 2". Об этом чиновник рассказал журналистам по результатам совместного заседания Совета глав МИД, обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие состоялось в Душанбе. По мнению специалиста, противники российского газового пректа не прекратят создавать новые препятствия для работы трубопровода.

Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Российский министр подчеркнул, что Москва со своей стороны завершила все необходимые работы по строительству газопровода в Германию. На данный момент компания-поератор пытается получить необходимые разрешения от немецкого регулятора. Лавров подчеркнул, что этот процесс не будет быстрым. В МИД РФ рассчитывают, что документы будут утверждены к началу 2022 года.

СМИ: Россия хочет открыть "Северный поток - 2" через дефицит газа в Европе.

Фото: МИД России