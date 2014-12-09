Лавров заявил о продолжающихся попытках "нападений" на "Северный поток - 2"

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о продолжающихся попытках "нападений" со стороны Запада на "Северный поток - 2". Об этом чиновник рассказал журналистам по результатам совместного заседания Совета глав МИД, обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Мероприятие состоялось в Душанбе. По мнению специалиста, противники российского газового пректа не прекратят создавать новые препятствия для работы трубопровода.
Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать.
Сергей Лавров, глава МИД РФ
Российский министр подчеркнул, что Москва со своей стороны завершила все необходимые работы по строительству газопровода в Германию. На данный момент компания-поератор пытается получить необходимые разрешения от немецкого регулятора. Лавров подчеркнул, что этот процесс не будет быстрым. В МИД РФ рассчитывают, что документы будут утверждены к началу 2022 года.
СМИ: Россия хочет открыть "Северный поток - 2" через дефицит газа в Европе.
Фото: МИД России
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