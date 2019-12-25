РФ имеет выгодное положение в вопросе сертификации СП-2, считает обозреватель NI Николас Гроздев.

Дефицит голубого топлива в Европе может сыграть на руку Москве. Об этом пишет обозреватель Николас Гвоздев на страницах американского журнала National Interest.

По его мнению, российские власти могут воспользоваться сокращающимися запасами европейского газа для сертификации трубопровода "Северный поток – 2". Гвоздев отметил, в настоящее время РФ экспортирует через территорию Украины ровно тот объем голубого топлива, который предусматривает ее соглашение с ФРГ.

Россия надеется, что опасения из-за недостатка запасов газа в Европе заставят ее сертифицировать достроенный "Северный поток — 2" и запустить его в эксплуатацию. Николас Гвоздев, публицист

Он предположил, Соединенные Штаты согласились на сделку с Германией, так как они рассчитывают, что Европа в ущерб для себя присоединиться к совместным действиям против КНР.

Ранее старший советник по вопросам энергетической безопасности от американского Государственно департамента Амос Хохштайн заявил, что Вашингтон прибегнет к санкционному воздействию на Москву, если она заблокирует транзит газа через Украину.

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov