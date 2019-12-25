В Госдепе оценили завершение строительства "Северного потока-2".

В США высказались о возможной блокировке транзита газа через Украину. В рамках форума, проходящего в Киеве, старший советник по вопросам энергетической безопасности от американского Госдепа Амос Хохштайн объяснил, что Вашингтон прибегнет к санкционному воздействию на Москву, если она заблокирует поставки.

Мы с немцами заявили в совместном заявлении, что в таком случае будут применены определенные контрмеры. То, что США прибегнут к этому, никого не удивит. Мы будем делать все, чтобы Россия знала, что ей придется заплатить цену за прекращение транзита через Украину. Амос Хохштайн, американский чиновник

Напомним, что 10 сентября "Газпром" объявил о завершении строительства "Северного потока — 2". Трубопровод протянулся от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Две нитки проекта имеют мощность в размере 55 млрд кубометров газа в год. В МИД России говорили о том, что транзит газа через Украину будет продолжен. Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией.

Туск: "Северный поток — 2" достроен из-за эгоизма Германии.

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