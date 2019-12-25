Туск: "Северный поток — 2" достроен из-за эгоизма Германии

Эс-глава Евросовета назвал этот проект ошибкой для ЕС.

Лидер крупнейшей польской оппозиционной партии, а также по совместительству бывший глава Европейского совета Дональд Туск считает завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2" результатом проявленного в ФРГ эгоизма. Он выступил в эфире местного телеканала TVN24. По мнению специалиста, то, что страны допустили реализацию проекта - это непростительная ошибка. Ранее о конце мероприятий по достройке объекта сообщил "Газпром".

Я считаю, что это ошибка, и это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия. Дональд Туск, экс-глава Евросовета

Эксперт напомнил, что ошибка с запуском газопровода связана с эгоистической политикой немецкого правительства и национальных интересов Германии. Он раскритиковал канцлера Ангелу Меркель, которая часто в приватных беседах говорила о том, что знает, что "Северный поток-2" является плохим решением для Евросоюза. Туск подтвердил это мнение, заметил, что проект вредит интересам ЕС в целом, а также Украине и Польше в отдельности.

Строительство "Северного потока —2" завершено.

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