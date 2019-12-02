Страна изучает возможность покупки комплекса ПВО на условиях долгосрочного кредита.

Сербия заинтересована в приобретении российских систем С-400. Власти рассматривают сейчас возможность приобретения вооружения в кредит. Об этом сообщило издание "Вечерние новости" со ссылкой на собственный источник.

Посол в России рассказал, что группа офицеров Сербии уже прошла обучение по эксплуатации С-400. Дипломат отметил, что правительство страны впечатлилось характеристиками вооружения на учениях . Испытания организовывались в рамках "Славянского щита-2019" при участии российской стороны. Тогда 14 сербских самолетов отражали авиаудары условного противника. Однако все они оказались "сбиты" за три минуты миссии. Это сделали С-400, которым понадобилось для этого 26 ракет.

Не исключено, что переговоры по сделке состоится в ближайшие месяцы. Сербия рассчитывает подписать договор на ПВО в кредит на долгий период.

Ранее Piter.tv писал о том, что Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии.

Видео: YouTube/OP Info, Rumoaohepta7