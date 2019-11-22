Глава Сербии пояснил ситуацию со скандальным видео.

Александр Вучич прокомментировал скандал с российским разведчиком в Сербии. Президент страны заявил, что спецслужбы знали о деятельности агента из России. Мировые разведслужбы пытались повлиять на ситуацию, собирая данные о шпионе. По словам политика, не сербские оперативники сняли то скандальное видео. По данным правительства Сербии, встреча между россиянином и сербом прошла 24 декабря 2018 года. Тогда в Белграде подполковник на пенсии З.К. пообщался с подполковником РФ Георгием Клебаном.

Документировать встречу было невозможно, поскольку мы заметили много лиц из контрслежки объяснил глава государства

Однако представители Сербии многократно фиксировали встречи между героями событий.Вучич заметил, что кроме информации о Клебане, у разведки есть такие сведения и о других разведчиках.

Клебана сняли 10 раз с тремя агентами, трижды он вручал деньги, у нас есть полная документация резюмировал политик

За подполковником велась слежка, начиная с 2012 года. Тогда мужчина контактировал с хорватскими спецслужбами, а после - с российскими агентами. Сейчас серб покинул территорию государства. Вучич добавил, что страна не будет портить "отличные отношения с Россией".

Я верю, что президент Путин не был оповещен о таких вещах, мы не забываем и не забудем поддержку России в международных делах и вооружении армии прокомментировал Вучич

Он попросил Кремль помнить о том, что сейчас Сербия - единственная страна, которая не ввела санкций и ни разу не проголосовала против России.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400.



