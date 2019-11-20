В Сербии разгорелся шпионский скандал, связанный с Россией

Ажиотаж вызвал опубликованный в сети видеоролик.

Сербские спецслужбы подтвердили факт встречи местного военного и сотрудника военного атташата России. О подлинности видеоролика СМИ сообщил начальник аналитического управления Агентства информационной безопасности Сербии Реля Жельски.

Ролик был опубликован на YouTube. На нем двое мужчин обменивались полиэтиленовыми пакетами на парковке. Предположительно в свертках находились деньги. По информации "Радио Свобода", на видеозаписи фигурировали неизвестный офицер сербской армии и представитель военного атташата РФ в Сербии. Сообщается, что встреча могла проходить в целях "вербовки агентов российскими шпионами".

Жельски подтвердил подлинность записи и добавил, что не только РФ ведет на территории страны "войну разведок". К другим участникам он отнес США, Францию, Албанию и Хорватию.

Видео: YouTube/