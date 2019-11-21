Президент Сербии пояснит видео с "российским шпионом".

СМИ: на видео с россиянином в Сербии снят не сербский офицер, а бизнесмен. Подробности инцидента лично огласит президент страны Александр Вучич. Он выступит перед публикой ао второй половине дня.Участник видеозаписи скорее всего не имеет отношения к офицерам Сербии или госслужащим. Он занимался реализацией собственных товаров. Запись сделана более года назад в качестве оперативной съемки западных коллег. Предположительно - спецслужб Румынии, действующих под покровительством США.

На кадрах заснят момент того, как два человека обмениваются полиэтиленовыми пакетами. Изначально источник записи утверждал, что один из этих людей - сербский офицер, второй - военный атташе РФ. В местных СМИ написали о том, что произошла "вербовка агентов российскими шпионами". Подлинность ролика подтвердил в агентстве информационной безопасности страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400.

Фото и видео: rts.rs