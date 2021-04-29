Сенатор Тед Круз чуть не заснул на выступлении Байдена

Республиканца сняли американские журналисты, когда взгляд сенатора был в "расфокусе".

Сенатор от республиканской партии Тед Круз чуть не заснул на выступлении американского президента Джо Байдена. Накануне глава Белого дома выступил перед Конгрессом США с обращением "О положении страны". В конце трансляции мероприятия камера поймала лицо политика в медицинской маске. В этот момент Круз находился с прикрытыми глазами, которые слегка слезились. При этом взгляд мужчины остался расфокусированным.

Напомним, что Тед Круз не раз выступал с резкой критикой демократической партии, а также лично деятельности Джо Байдена. В социальных сетях республиканцы строят предположения о том, что во время выступления президента США на заседании Конгресса засыпал не только Круз, но также и Нэнси Пелоси и Камала Харрис. Женщин журналисты смогли подловить с закрытыми глазами. Однако корреспонденты отметили, что в реальности Пелоси и Харрис вставали со своих мест и аплодировали Байдену, являющемуся их однопартийцем.

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Видео: YouTube / Sky News Australia