Кандидат в главы NASA подтвердил, что выступает за продолжение эксплуатации МКС

В Сенате выступил Билл Нельсон, который может возглавить Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Кандидат в главы NASA подтвердил, что выступает за продолжение эксплуатации Международной космической станции. Билл Нельсон рассказал, что рассчитывает на дальнейшую работу МКС до тех пор, пока она не поставит под угрозу жизни людей. Об этом представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщил во время выступления в комитете по науке, торговле и спорту в Сенате Конгрессе США. На рассмотрение кандидатуру законодателям внес президент Джо Байден еще в марте текущего года.

Мы с вами долго работали над продлением срока эксплуатации МКС. Знаю ответ, но все равно спрошу: предполагаю, что вы поддерживаете полное использование МКС после 2024 года - по меньшей мере по 2030-й включительно? Пока технология позволяет безопасно эксплуатировать МКС? Тед Круз, сенатор от республиканской партии

Кандидат на пост главы NASA дал высокую оценку ведущимся на борту МКС научным изысканиям. По мнению Нельсона, сейчас американцы могут видеть плоты исследовательской работы за прошлые года в сфере международного сотрудничества. В качестве примера специалист напомнил о том, что фармакологические наработки, проведенные на орбитальной станции, позволили ученым выработать более действенные способы использовать препарат Keytruda в изысканиях по борьбе с раком.

Рогозин заявил, что оборудование российского сегмента МКС на 80% выработало ресурс.

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