Сенат утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда США

Женщина сменила на посту Рут Гинзбург.

Сенат США утвердил Эми Кони Барретт судьей Верховного суда. Об этом говорят результаты голосования. За кандидатуру американки отдали голоса 52 сенатора, против выступили 48 человек. Для утверждения кандидата требовалось набрать большинство голосов.

Барретт займет место либеральной судьи Рут Гинзбург, которая недавно скончалась. Назначение американки закрепит большинство представителей членов республиканской партии в Верховном суде США. Теперь их будет шестеро из девяти. Из-за этого члены демократической партии противились процедуре утверждения Барретт. Женщина стала третьей судьей Верховного суда, которую выдвинул республиканский президент. лидер партии Ча Шумер уверен, что нынешний день для Сената стал "одним из самых темных в истории".

Напомним, что назначение Барретт будет иметь значения для принятия решений по важнейшим вопросам внутренней политики, социальной и юридической сфере.

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Видео: Youtube/NBC News