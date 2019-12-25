Женщина долгое время боролась с раком поджелудочной железы.

Умерла старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Об этом сообщили коллеги судьи. По их сведениям, женщина скончалась в кругу семьи, в собственном доме в Вашингтоне штата Колумбия. Причиной смерти американки стали осложнения из-за онкологии поджелудочной железы.

Напомним, что Рут Бейдер Гинзбург являлась второй женщиной в истории США, которая стала судьей Верховного суда. Она находилась на данной должности в течение 27 лет. Последние несколько лет женщина страдала от проблем со здоровьем.

В Америке пост судьи Верховного суда является пожизненным. На должность может быть выдвинут кандидат от партии Дональда Трампа. Однако его должен будет одобрить Сенат Конгресса. Следует напомнить, что на данный момент верхняя палата парламента контролируется представителями республиканцев.

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Фото: Reuters/Sarah Silbiger