Девушку нашли без сознания в собственном доме.

Корейская актриса О Ин-хе покончила с собой в 36 лет. Об этом сообщили журналисты из издания Variety. По сообщению СМИ, артистка умерла в больнице от остановки сердца. Незадолго до этого звезду обнаружили в собственном доме в городе Инчхон без сознания. В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства трагедии. По предположению полиции, Ин-хе могла решить уйти из жизни самостоятельно. на это указывает тот факт, что девушка долгое время боролась с депрессией.

Нет причин подозревать убийство, и нет никаких признаков вторжения в дом госпожи О. Похоже, она сделала свой выбор сообщение полиции

О Ин-хе стала популярна по ролям в таких фильмах и сериалах как "Семейное проклятье", "Не дыша", "Ветеринар", "Поездка с корейскими мастерами" и "Такси желаний". Звезда вела собственный канал на YouTube, в котором рассказывала о красоте и моде.

Частота сердечных сокращений позволяет диагностировать депрессию.

Фото: 5inhye

