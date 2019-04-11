Стиви Ли скончался в своем доме в 54 года.

Умер сыгравший в "Чудаках" и "Американской истории ужасов" карлик-рестлер. Об этом сообщили журналисты из издания The Independent. Они рассказали, что актер Стиви Ли умер скончался в 54 года. Семья звезды кино заявила, что эта смерть стала для них неожиданностью. На данный момент известно, что Ли погиб в собственном доме 9 сентября.

Напомним, что Стиви Ли снялся в фильме "Чудаки в 3D", сериале "Американская история ужасов", а также появлялся в эпизодических ролях в фильмах "Оз: Великий и Ужасный", "Бэйб" и "Американский пирог: Голая миля". Он также выступал в качестве рестлера. Его псевдонимом был "Кукла психо-гном".

Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов.

Фото: GoFundMe

