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Умер сыгравший в "Чудаках" и "Американской истории ужасов" карлик-рестлер
Сегодня, 11:24
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lesjasap

Умер сыгравший в "Чудаках" и "Американской истории ужасов" карлик-рестлер

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Стиви Ли скончался в своем доме в 54 года.

Умер сыгравший в "Чудаках" и "Американской истории ужасов" карлик-рестлер. Об этом сообщили журналисты из издания The Independent. Они рассказали, что актер Стиви Ли умер скончался в 54 года. Семья звезды кино заявила, что эта смерть стала для них неожиданностью. На данный момент известно, что Ли погиб в собственном доме 9 сентября.

Напомним, что Стиви Ли снялся в фильме "Чудаки в 3D", сериале "Американская история ужасов", а также появлялся в эпизодических ролях в фильмах  "Оз: Великий и Ужасный", "Бэйб" и "Американский пирог: Голая миля". Он также выступал в качестве рестлера. Его псевдонимом был "Кукла психо-гном".

Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов.

Фото: GoFundMe
 

Теги: американская история ужасов, карлик, рестлер, стиви ли, чудаки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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