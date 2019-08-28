Об этом сообщил его коллега Максим Поташев.

Умер ветеран "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов. Об этом в Facebook написал его коллега Максим Поташев. На данный момент известно, что причиной смерти игрока стал инсульт. ВРемя и место прощания со Смирновым будет объявлено позже.

Напомним, что Михаил Смирнов играл в интеллектуальном клубе в период с 1988 по 2010 года. Он являлся капитаном команды, которая считалась одной из самых ярких в 90-ых годах. В нее входили Максим Поташев, Борис Левин, Леонид Тимофеев и другие известные участники проекта. В последние года он приходил на игры в Нескучный сад, чтобы поделиться опытом с молодыми игроками.

Умер композитор, написавший музыку к "Криминальному чтиву" и "Рокки".

Фото: Piter.tv

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