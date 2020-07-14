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Петербург намерен подать заявку на проведение ЧМ "Что? Где? Когда?"
Сегодня, 14:59
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Петербург намерен подать заявку на проведение ЧМ "Что? Где? Когда?"

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Идея была предложена в ходе международного фестиваля интеллектуальных игр "Белые ночи".

В субботу и воскресенье, 2 и 3 июля, в Петербурге проходил международный фестиваль интеллектуальных игр "Белые ночи", в котором участвовали 60 команд из 15 регионов страны. Телекомпания "Игра-ТВ" официально вручила мероприятию право на проведение в городе на Неве турнира "Что? Где? Когда?". В связи с этим, Петербург претендует на проведение чемпионата мира по интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?" в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по туризму. 

Как отметил председатель ведомства Сергей Корнеев, город как нельзя лучше подходит для проведения яркой игры, объединяющей всю Россию, поскольку он сочетает в себе историю и современность, культуру и передовые технологии.

Кроме того, Корнеев заверил, что в Северной столице всегда найдется ответ на любой, даже самый высокоинтеллектуальный вопрос.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы утром 20 июля услышат сирены систем оповещения.

Фото: Piter.TV

Теги: комитет по туризму, конкурс, санкт-петербург, что где когда
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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