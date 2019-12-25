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Петербуржцы утром 20 июля услышат сирены систем оповещения
Сегодня, 12:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцы утром 20 июля услышат сирены систем оповещения

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Это произойдёт в 10:35.

В Петербурге 20 июля состоится комплексная проверка готовности системы оповещения населения. В этот день в городе прозвучат сирены. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Городском мониторинговом центре.

В этот день с 10:35 до 10:44 будут работать сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряжённых с городской системой. Также задействуют радио и телеканалы.

Проверка необходима для того, чтобы проверить исправность и готовность технических средств к массовому оповещению горожан в случае необходимости.

Фото: ВКонтакте / Городской мониторинговый центр

Теги: системы оповещения
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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