Петербуржцы утром 20 июля услышат сирены систем оповещения

Это произойдёт в 10:35.

В Петербурге 20 июля состоится комплексная проверка готовности системы оповещения населения. В этот день в городе прозвучат сирены. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Городском мониторинговом центре.

В этот день с 10:35 до 10:44 будут работать сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения организаций, сопряжённых с городской системой. Также задействуют радио и телеканалы.

Проверка необходима для того, чтобы проверить исправность и готовность технических средств к массовому оповещению горожан в случае необходимости.

Фото: ВКонтакте / Городской мониторинговый центр