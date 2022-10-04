На Всемирном фестивале молодежи пройдет турнир по интеллектуальным играм

Максим Древаль рассказал о мероприятиях, которые пройдут на ВФМ.

Трнир по интеллектуальным играм пройдет на Всемирном фестивале молодежи в Сириусе. Известно, что мероприятие будет проводиться на разных языках и может стать рекордным по количеству своих участников. На текущий момент наибольший показатель зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса - порядка 4,6-4,9 тысяч человек. Однако в Сириусе речь пойдет о примерно 10 тысячах человек. Соответствующее заявление в ходе профильной сессии "Всемирный фестиваль молодежи как фундамент эффективных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона", проводимой на площадке Восточного экономического форума, сделал генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. Эксперт пояснил, что недавно в стране состоялся финал школьного направления проекта "Лига знаний", в котором участниками стали свыше четырех тысяч человек.

Кстати, "Что? Где? Когда?" тоже становится частью нашего направления "Знание. Первые". И, вдохновляясь результатами, мы решили выйти на международный уровень и провести турнир в рамках фестиваля молодежи на разных языках, про разные страны... Максим Древаль, глава "Знания"

Эксперт пояснил, что дополнительно на фестивале планируется провести просветительский марафон "Знание. Первые". В течение недели, во время которой будет проходить мероприятие, также будет работать кинолекторий, на котором будут представлены шедевры отечественного и мирового кинематографа, фотоконкурс.

Представители 176 стран заявились на участие во Всемирном фестивале молодежи.

Фото и видео: Восточный экономический форум