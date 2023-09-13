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Представители 176 стран заявились на участие во Всемирном фестивале молодежи

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Ольга Петрова рассказала о планах по международному сотрудничеству.

Делегации из 176 стран заявились на участие во Всемирном фестивале молодежи. Соответствующей информацией с участниками сессии "Всемирный фестиваль молодежи как фундамент эффективных связей между странами Азиатско-Тихоокеанского региона", организованной на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, сделала заместитель российского министра науки и высшего образования Ольга Петрова. Чиновница заметила, что подавать заявки на участие в мероприятии могут студенты из всех стран мира

Тот список стран, который уже сейчас: 176 стран представители заявились.

Ольга Петрова, замглавы Минобрнауки

Напомним, что Всемирный фестиваль молодежи состоится в 2024 году в соответствии с указом главы государства Владимира Путина в целях развития международного молодежного сотрудничества.Мероприятие пройдет на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта.

В Хабаровске в 2025 году запустят оптово-распределительный центр.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: всемирный фестиваль молодежи, минобрнауки, ольга петрова, сочи
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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