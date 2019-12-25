Делегация Ленобласти примет участие во Всемирном фестивале молодежи

Участники представляют самые разные сферы: медиаиндустрию, спорт, образование, науку, IT, предпринимательство и государственные структуры.

Приём заявок на проходящий с 17 по 21 сентября Всемирный фестиваль молодёжи в Нижнем Новгороде завершился. В мероприятии планируют поучаствовать около 62 тыс. молодых людей из разных уголков планеты, включая 400 делегатов из Ленинградской области. Участники представляют самые разные сферы: медиаиндустрию, спорт, образование, науку, IT, предпринимательство и государственные структуры.

15 сентября десятерым представителям Ленинградской области предстоит отправиться на этот масштабный праздник молодёжи. Их ожидает насыщенная программа: интерактивные выступления, обсуждение важных молодёжных вопросов, а также профессиональные тренинги и мастер-классы от известных экспертов. Помимо прочего, участники смогут испытать себя в экстремальных видах спорта и даже стать участниками создания самой крупной картины в истории человечества.

Марина Григорьева, глава комитета по молодёжной политике Ленинградской области, выразила уверенность в том, что эта поездка позволит ребятам продемонстрировать свои способности и достижения перед мировым сообществом. Она подчеркнула значимость участия делегации региона в фестивале, подчеркнув, что такое событие даст каждому участнику уникальную возможность расширить круг знакомств и приобрести полезные контакты, необходимые для дальнейшего карьерного роста и профессионального успеха.

Организация мероприятия осуществляется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" по поручениям Президента России Владимира Путина.

Ранее молодые активисты цифровой среды получили возможность задать вопросы губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Тематика затронула различные направления жизнедеятельности молодёжи, включая предложение организовать в регионе междисциплинарные состязания и сформировать первую команду региона по спортивному программированию. Глава региона поручил подробно проработать инициативу и направить предложенную концепцию своим ассистентам для дальнейшей реализации.

Фото: Всемирный фестиваль молодёжи