Рональд Белл умер в своем доме на американских Виргинских островах.

Умер композитор, написавший музыку к "Криминальному чтиву" и "Рокки". Об этом сообщили журналисты из американского издания Variety со ссылкой на супругу Тиа Синклер Белл, а также по совместительству его агента. Женщина объяснила, что Рональд Белл скончался 9 сентября в своем доме на Виргинских островах. Она не уточнила причину смерти.

Напомним, что Рональд Белл является основателем легендарной фанк-группы Kool & the Gang. Музыкальный коллектив появился в 1964 году. В его создании также принял участие брат Рональда - Роберт. Артисты были особенно популярны в 1970-е годы. Они известны по таким композициям, как Jungle Boogie, Summer Madness и Celebration. В 1978 году они получили премию "Грэмми" за работу над саундтреком к картине "Лихорадка субботним вечером". В фильме звучит их композиция Open Sesame.

Умер оскароносный сценарист фильма "Пианист".

Фото: Piter.tv