Рональд Харвуд скончался на 86-м году жизни.

Умер оскароносный сценарист фильма "Пианист". Об этом сообщили журналисты британского издания The Telegraph со ссылкой на заявление семьи Рональда Харвуда. Они отметили, что драматург скончался в 85 лет в собственном доме в графстве Сассекс в Великобритании. Причина его гибели не уточняется.

Напомним, что Рональд Харвуд в 2003 году получил "Оскар" за лучший адаптированный сценарий. В 2008 году его отметили наградой BAFTA за сценарий к фильму "Скафандр и бабочка". В 2010 году сценарист получил рыцарский титул и стал сэром Рональдом Харвудом.

Умер бывший вокалист группы The Temptations.

Фото: Facebook

Видео: YT / Oscars