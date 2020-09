Умер бывший вокалист группы The Temptations

Брюс Уильямсон скончался в 49 лет. Он был заражен коронавирусом.

Умер американский певец Брюс Уильямсон. Об этом сообщил новостной портал TMZ. В СМИ отметили, что бывший вокалист группы The Temptations погиб в возрасте 49 лет в собственном доме в Лос-Анджелесе. Звезда была заражена коронавирусом.

Уильямсон присоединился к коллективу The Temptations в 2006 году и продолжал выступать до 2015 года. Он покинул музыкальный коллектив из-за проблем с лишним весом. Затем артист некоторое время выступал с сольным проектом. В группе его заменил вокалист Tower of Power Ларри Брэггс. В детстве Брюс пел в церковном хоре, а чуть позже - в клубах. Вместе с The Temptations он записал два альбома - Back to Front и Still Here.

The Temptations — вокальный коллектив лейбла лейбла Motown Records. Имеет семь премий "Грэмми". Артисты исполняют песни в жанрах ритм-н-блюз, фанк, диско и соул около 50 лет.

Фото: Twitter/IAmBigBruce