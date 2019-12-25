Артист страдал аутоиммунным дефицитом.

Умер актер Кевин Добсон из сериалов "Коджак" и "Тихая пристань". По данным Объединенного совета ветеранов округа Сан-Хоакин, звезда телеканала CBS скончалась в 77 лет.

Известно, что американец страдал аутоиммунным дефицитом. В 70-ых годах прошлого века он прославился своими ролями в телевизионных проектам. До настоящего времени артист продолжал карьеру. Добсон был заявлен в касте нового сериала 12 to Midnight от Джимми Лифтона и Дэнниса Огла.

Напомним, что Кевин Добсон родился 18 марта 1943 года в Нью-Йорке. Он исполнил роль Мака Маккензи в "Тихой пристани", которая выходила на телеэкраны с 1982 по 1993 года. Эта эту работу актер имеет пять премий "Дайджеста мыльных опер". Позже звезда снималась в таких проектах как "1408", "Мидуэй", "Завтра наступит сегодня", "C.S.I. Место преступления", "Гавайи 5.0" и "Детектив Раш".

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