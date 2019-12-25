В Петербурге скончался дирижер Станислав Легков

В воскресенье, 6 сентября, на 84-м году жизни скончался профессор кафедры хорового дирижирования Станислав Легков. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории.
Информация о времени и месте прощания с заслуженным деятелем искусств будет объявлена позднее.
Станислав Легков родился 28 февраля 1937 года. Окончил Хоровое училище им. Глинки с отличием в 1955 году.
На прошлой неделе в Петербурге умер бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико.
Фото: архив kapellanin
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