В Петербурге скончался дирижер Станислав Легков

Информация о времени и месте прощания будет объявлена позднее.

В воскресенье, 6 сентября, на 84-м году жизни скончался профессор кафедры хорового дирижирования Станислав Легков. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской консерватории.

Информация о времени и месте прощания с заслуженным деятелем искусств будет объявлена позднее.

Станислав Легков родился 28 февраля 1937 года. Окончил Хоровое училище им. Глинки с отличием в 1955 году.

На прошлой неделе в Петербурге умер бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико.

Фото: архив kapellanin