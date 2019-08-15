Умер бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико

Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико умер после длительного лечения в Петербурге. Об этом в Instagram сообщил певец Юрий Шатунов.
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин 2 августа сообщил, что Александра Прико в тяжелом состоянии доставили в больницу Святого Георгия в Петербурге. В Северной столице Прико жил последнее время и работал.
"Ласковый май" - советская и российская музыкальная группа, которая появилась в 1980-е годы. Визитной карточной группы стала песня "Белые розы", исполненная солистом Юрием Шатуновым.
1 сентября умер народный артист России Борис Клюев.
Фото: Instagram/ yuriy_shatunov
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