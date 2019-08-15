Умер бывший солист "Ласкового мая" Александр Прико

В начале августа он попал в Петербурге в больницу в тяжелом состоянии.

Солист первого состава группы "Ласковый май" Александр Прико умер после длительного лечения в Петербурге. Об этом в Instagram сообщил певец Юрий Шатунов.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин 2 августа сообщил, что Александра Прико в тяжелом состоянии доставили в больницу Святого Георгия в Петербурге. В Северной столице Прико жил последнее время и работал.

"Ласковый май" - советская и российская музыкальная группа, которая появилась в 1980-е годы. Визитной карточной группы стала песня "Белые розы", исполненная солистом Юрием Шатуновым.

1 сентября умер народный артист России Борис Клюев.

Фото: Instagram/ yuriy_shatunov