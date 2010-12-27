Александр Друзь сбил велосипедиста на Невском проспекте

Пострадавший не стал писать заявление в полицию.

Знаток игры "Что? Где? Когда?" Александр Друзь попал в аварию в Петербурге. Как пишут "Аргументы и факты", звезда интеллектуального шоу сбил велосипедиста на Невском проспекте.

Друзь находился за рулем автомобиля марки Volkswagen Polo. Пострадавший Дмитрий Акимов не стал писать заявление в полицию.

Сам Друзь не захотел вдаваться в подробности происшествия. В беседе с журналистами РЕН ТВ он отметил, что "ничего не произошло, все пляшут и поют".

Весной этого года с магистром "Что? Где? Когда?" произошел куда более громкий скандал. Главный редактор шоу "Кто хочет стать миллионером" Илья Бер обвинил Друзя в мошенничестве и попытке подкупа. Мужчина заявил, что Друзь предлагал ему долю от выигрыша за слитые правильные ответы.

Фото: Piter.TV