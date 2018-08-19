Главный редактор "Кто хочет стать миллионером?" обвинил Друзя в попытке купить ответы на вопрос

В той передаче знаток "Что? Где? Когда?" ушел с выигрышем в 200 000 тысяч рублей.

Илья Бер, который является главным редактором телепрограммы "Кто хочет стать миллионером", обвинил Александра Друзя (знаток "Что? Где? Когда?") в мошенничестве и попытке подкупа. Об этом он написал в "LiveJournal".

Со слов самого Бера, в ноябре 2018 года, Друзь был участником игры "Кто хочет стать миллионером". Накануне Друзь связался с Бером и попросил раскрыть ему список вопросов и ответов в обмен на долю от выигрыша.

Бер решил передать Александру Друзю часть реальных вопросов и ответов, однако, пять вопросов поменяли непосредственно перед игрой. Даже несмотря на это Друзь и его напарник Виктор Сиднев дошли до пятнадцатого вопроса, но ответить не смогли. Они получили несгораемую сумму 200 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV