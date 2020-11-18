Вышел трейлер новых "Чудаков" Джеффа Треймейна

Премьера запланирована на 22 октября 2021 года.

В сети появился трейлер фильма "Чудаки навсегда" – четвертой части франшизы "Чудаки". Ролик опубликован на YouTube-канале студии Paramount Pictures.

Режиссером проекта вновь стал Джефф Треймейн. К съемкам вернулся весь актерский состав из предыдущих фильмов за исключением Райана Данна, который умер 20 июня 2011 года, и Бама Марджеры, уволенного в феврале 2021 года.

Четвертая часть, вероятнее всего, будет последней в серии. Премьера запланирована на 22 октября 2021 года.

Ранее был опубликован трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль".

Видео: YouTube / Paramount Pictures