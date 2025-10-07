  1. Главная
Сегодня, 9:57
Вышел новый трейлер фильма "Грабитель с крыши"

Мировая премьера состоится 10 октября.

Кинокомпания Paramount Pictures представила новый трейлер комедийного фильма "Грабитель с крыши". Режиссером картины выступил Дерек Сиенфрэнс.

Сюжет основан на истории вора Джека Манчестера, который проникает в здания через крыши. Но его жизнь меняется после того, как в попытке скрыться от полиции герой знакомится с матерью-одиночкой и влюбляется в нее.

В главных ролях сыграли Ченнинг Татум, Кирстен Данст и Питер Динклэйдж. Мировая премьера состоится 10 октября.

Видео: YouTube / Paramount Pictures

