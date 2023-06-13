Вышел новый трейлер фильма "Бугония"

Мировая премьера состоится 24 октября.

Студия Focus Features представила новый трейлер фильма "Бугония". Режиссером картины выступил Йоргос Лантимос.

Сюжет основан на научно-фантастической комедии "Спасти зеленую планету". В центре истории окажутся двое мужчин, которые похищают руководительницу крупной компании. Они считают, что та на самом деле является инопланетянкой, которая хочет уничтожить Землю.

В главных ролях сыграли Джесси Племонс, Эмма Стоун, Алисия Сильверстоун, Ставрос Халкиас и другие. Мировая премьера состоится 24 октября.

Видео: YouTube / Focus Features