Вышел дублированный трейлер фильма "Гигант" с Пирсом Броснаном

Кинокомпания "Парадиз" представила дублированный трейлер фильма "Гигант". Режиссером и сценаристом картины выступил Роуэн Этейл.

Сюжет расскажет историю боксера Насима Хамеда на пути к чемпионским титулам. Основное внимание будет уделено работе героя с ирландским тренером Бренданом Инглом, чья стратегия позволила никому не известному мальчишке стать звездой спорта.

В главных ролях сыграли Амир Эль-Масри и Пирс Броснан. Премьера в России состоится 12 марта 2026 года.

