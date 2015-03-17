  1. Главная
Сегодня, 7:21
Вышел трейлер фильма "Снеговик"

Премьера в России состоится 11 декабря.

Кинокомпания "Наше кино" представила трейлер фильма "Снеговик". Режиссером картины выступил Александр Бабаев.

В центре сюжета окажется Снеговик, главный помощник Деда Мороза. Он знакомится с девочкой Варей и ее мамой. Вместе они должны спасти праздник от снежной колдуньи Вьюги, которая хочет погрузить мир в новый ледниковый период.

В главных ролях сыграли Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Полина Максимова и Александр Самойленко. Премьера в России состоится 11 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Чебурашка 2".

Видео: YouTube / Наше кино

Теги: наше кино, снеговик, трейлер, фильм
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

