Сегодня, 11:44
Вышел новый трейлер фильма "Чебурашка 2"

Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Кинокомпания "Централ Партнершип" представила первый трейлер фильма "Чебурашка-2". Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко.

Сюжет продолжит историю Чебурашки, экранизированной в 2023 году. По сюжету дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает вместе с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.

В главных ролях сыграли Ольга Кузьмина, Сергей Гармаш, Елена Яковлева и другие. Премьера в России состоится 1 января 2026 года.

Видео: YouTube / Central Partnership

