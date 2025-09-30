  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:16
102
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Вышел новый трейлер мультфильма "Зверополис 2"

0 0

Мировая премьера состоится 26 ноября.

Студия Disney представила новый трейлер мультфильма "Зверополис 2". Режиссерами проекта выступили Джаред Буш и Байрон Ховард.

Сюжет продолжит историю оригинального мультфильма, вышедшего в 2016 году. В центре истории снова окажутся детективы Джуди Хоппс и Ник Уайлд. Они выходят на запутанный след таинственной рептилии, которая прибывает в Зверополис и переворачивает мегаполис млекопитающих с ног на голову.

Роли озвучили Джиннифер Гудвин, Джейсон Бейтман, Ке Хюи Куан, Шакира и другие. Мировая премьера состоится 26 ноября.

Ранее A24 представила трейлер драмы "Вечность".

Видео: YouTube / Walt Disney Animation Studios

Теги: disney, зверополис 2, мультфильм, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии