Опубликован трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль"

В историческом триллере снялись Джоди Комер, Бен Аффлек, Мэтт Деймон, Адам Драйвер и другие.

Вышел русский трейлер "Последней дуэли" Ридли Скотта. Ролик опубликован на YouTube-канале 20th Century Studios.

Сюжет повествует о жизни нормандского рыцаря Жана де Карружа. Он возвращается с войны и узнает, что его сосед и соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Словам женщины никто не верит. Разочарованный Карруж вынужден просить помощи у короля Франции Карла VI. Сценарий написан на основе книги Эрика Джеггера "Последняя дуэль: правдивая история испытания битвой в средневековой Франции".

Сценаристами стали Бен Аффлек и Мэтт Дэймон. При этом, оба сыграли в фильме – Аффлек в роли Пьера II Алансонского, а Мэтт стал Карружем. Съемки проходили в Дордони (Франция) в средневековом замке в Бургундии. Последние кадры кинофильма были сняты в Ирландии 14 октября 2020 года.

Ранее мы сообщили, что игра Psychonauts 2 получила сюжетный трейлер.

Видео: YouTube / 20th Century Studios.