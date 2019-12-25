При психическом расстройстве ЧСС не совпадает с показателями здорового человека.

Частота сердечных сокращений позволяет диагностировать депрессию. Об этом сообщили немецкие ученые. Они заявили, что выявить болезнь можно будет у любого пользователя гаджета, который оснащен соответствующим датчиком.

В ходе эксперимента медики выявили корреляцию психического расстройства с пульсом. Установлено, что во время депрессии у человека сердечная мышца сокращается целые сутки с одинаковой частотой. У людей с нарушениями ЧСС показатели превышают норму на 10-15 ударов. У здоровых людей ЧСС падает в ночное время, у страдающих депрессией - остается на одном уровне постоянно. Вероятность определения заболевания данным методом достигает 90%.

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